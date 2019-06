Entre 2006 et 2010, tout le monde ne parlait que de Lauren, Audrina, Heidi et Spencer, les têtes d'affiche de la télé-réalité The Hills.

Cette émission qui nous donnait accès à la «vraie» vie d’une bande d’amis riches qui habitent Los Angeles est encore aujourd'hui légendaire.

La série était très populaire, surtout grâce aux multiples «dramas» entre les amis, mais aussi parce que les filles étaient de véritables cartes de mode... dans ce temps là!

Capture d'écran mtv.com

Puisque la mode des années 2000 est tendance en ce moment, (allô le retour de Baby Phat), et que MTV a décidé de ramener The Hills sur nos écrans, revisitons certaines modes qui ont marqué cette période.

Voici donc 10 tendances des années 2000 dans The Hills qui pourraient revenir:

1. Le boho-chic

Capture d'écran mtv.com

On se souvient tous de la fameuse robe que Whitney avait décidé d'agencer avec une immense ceinture pour sa première journée chez Teen Vogue.

2. Les foulards

Capture d'écran mtv.com

Cet accessoire était partout au début des années 2000. Autant autour du cou, que sur la tête et même autour des hanches.

3. Les passes

Capture d'écran mtv.com

Lauren était la reine de la grosse passe dans les cheveux, une mode disparue qui pourrait très bien revenir.

4. Les capris

Capture d'écran mtv.com

Pas assez courts pour êtes des shorts, ni assez longs pour être des pantalons, les capris étaient partout dans The Hills.

5. Les lunettes de soleil «oversize»

Capture d'écran mtv.com

Aussi popularisées par les jumelles Olsen, cela fait changement des petites lunettes qui sont tendance aujourd'hui.

6. Les robes de type «babydoll»

Capture d'écran mtv.com

Ce type de robe serrée sur la poitrine, puis lousse sur le corps pouvait être porté autant pour des occasions chic que tous les jours.

7. Les jeans taille basse

Capture d'écran mtv.com

UGH...

8. Les cheveux bouclés avec la frange aplatie

Capture d'écran mtv.com

La mode capillaire n'était pas au naturel en 2000, mais plutôt aux boucles intenses avec une frange droite.

9. Les vestes de serveur

Capture d'écran mtv.com

Le look de la veste de serveur pouvait aussi être recréé avec un foulard.

10. Sortir avec un haut chic et des jeans

Capture d'écran mtv.com

Quand elles allaient prendre un verre au bar Les Deux, les filles de The Hills avaient toujours une nouvelle camisole en satin à portée de la main.

On a bien hâte de voir quelles tendances vont faire un retour dans les prochains mois! En attendant, vous pouvez voir le retour de The Hills: New Beginnings sur mtv.com.