Hollywood est rempli de couples de célébrités qui s’affichent au grand jour, mais certaines personnalités connues sont beaucoup plus discrètes que d’autres.

Quand on pense à des couples connus, Miley Cyrus et Liam Hemsworth nous viennent en tête.

AFP

Ou encore Sophie Turner et Joe Jonas!

Ivan Nikolov/WENN.com

Il y a aussi nos couples favoris de Riverdale, soit Lili Reinhart et Cole Sprouse...

AFP

Ou Camila Mendes et Charles Melton.

AFP

Mais quelles célébrités nous cachent-elles leur vie amoureuse?

Voici 10 stars qui sont en couples, mais vous ne le saviez pas:

1. Taylor Swift et Joe Alwyn

La chanteuse Taylor Swift est en couple et peut-être même fiancée à l'acteur anglais Joe Alwyn.

Vous avez peut-être vu Joe dans La Favorite ou Garçon Effacé.

2. Kiernan Shipka et Charlie Oldman

Celle qui joue Sabrina l'apprentie sorcière serait en couple avec nul autre de Charlie Oldman, le fils du grand acteur Gary Oldman.

Oui, Sirius Black dans Harry Potter.

3. Dylan Minnette et Lydia Night

Clay dans 13 Reasons Why et en couple avec Lydia Night, la chanteuse du band The Regrettes.

4. Lana Condor et Anthony De La Torre

Bien que plusieurs fans aimeraient que Lana Condor soit en couple avec son collègue de To All the Boys I've Loved Before, Noah Centineo, ce n'est pas le cas.

Son véritable copain, Anthony, est un acteur et musicien et ils ont un adorable chien ensemble.

5. Cara Delevingne et Ashley Benson

Rien n'est confirmé... mais avec la foule de photos que les deux jeunes femmes publient à deux, c'est assez clair!

Cara et Ashley se sont rencontrées sur le tournage du film Her Smell.

6. Kristen Stewart et Stella Maxwell

Tout comme Cara et Ashley, KStew et la mannequin Stella Maxwell n'ont jamais confirmé leurs relations, mais encore une fois, les photos parlent d'elles-mêmes.

7. Noah Centineo et Alexis Ren

On vous a déjà parlé de cette rumeur, mais elle semble se confirmer tranquillement.

Après avoir été aperçus ensemble à Vancouver, Noah Centineo et l'influenceuse Alexis Ren continuent de nous donner des indices subtils.

Le plus récemment, Alexis a publié une photo d'elle avec la phrase «happy place» ou «endroit heureux» et plusieurs ont remarqué la main d'homme sur son visage.

Serait-ce Noah? D'après nous, oui!

8. Timothée Chalamet et Lily-Rose Depp

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de la série The King, qui devrait sortir sur Netflix quelque part en 2019.

Depuis, ils ont été vus à maintes reprises, se tenant la main et s'embrassant!

9. Emma Roberts et Garrett Hedlund

L'actrice a été vue plusieurs fois aux côtés de Garrett Hedlund, que vous avez probablement aperçu dans Tron ou Sur la route.

Ils ont même passé Pâques ensemble. Cela semble officiel!

10. Ross Lynch et Jaz Sinclair

AFP

Ceux qui jouent Harvey Kinkle et Rosalind dans la nouvelle version de Sabrina seraient supposément un couple.

Rien n'est confirmé, mais ils semblent très proches dans plusieurs photos. À suivre!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!