Adopter un chien, c’est une grande étape dans la vie d’un couple et il faut vraiment être prêts pour le faire.

C’est une responsabilité qui va durer plusieurs années: c’est un être vivant qui peut vivre jusqu'à 20 ans, pas juste quelque chose de cute.

Alors on fait comment pour savoir qu’on est prêt à passer à cette étape avec notre amoureux ou amoureuse?

Voici 10 signes que c’est le temps d’adopter un chien:

1. Cela fait longtemps que vous êtes ensemble et/ou tu es certaine que ça va marcher

L'idéal, c'est d'être vraiment certaine de vouloir passer un bon bout de notre vie avec cette personne, parce qu'il n'y a rien de pire que de se chicaner pour la garde d'un chien après une séparation!

2. Vous considérez avoir des enfants

Un bon signe que vous êtes prêts à avoir un chien, puisqu'ils sont des petits enfants poilus!

3. Vous aimez passer du temps à la maison

Si vous êtes habitués à sortir jusqu'à très tard tous les soirs, vous n'êtes peut-être pas prêts à adopter un animal. Par contre, si vos soirées préférées sont à la maison devant une bonne série, c'est un match!

4. Vous habitez dans un endroit où ils sont acceptés

Si vous habitez dans un appartement, assurez-vous avec le proprio que les chiens soient acceptés avant. Même chose si vous planifiez déménager bientôt, cela peut-être compliqué de trouver un nouvel appart «dog friendly».

5. Vous faites assez d’argent pour supporter les coûts

Entre les frais de vétérinaire, la bouffe, les jouets et les imprévus, avoir un chien coûte très cher. On calcule un minimum de 1000$ par année, et encore plus si c'est une race qui est connue pour avoir certains problèmes de santé.

6. Vous aimez passer du temps dehors

Les chiens sont des créatures actives! Si vous avez aussi un mode de vie plutôt sportif et appréciez une bonne randonnée une fois de temps en temps, un chien sera un bel ajout à votre famille.

7. Vous avez des horaires qui permettent de passer du temps avec le chien

C'est certain que si vous travaillez de très longues heures tous les deux, ce sera difficile de donner assez d'attention à votre chien. Quand ils sont bébés, mais aussi à l'âge adulte, ils ont besoin de sortir assez souvent!

8. Vous devenez fous quand vous croisez des chiens

Si vous flattez tous les chiens que vous croisez dans la rue, c'est un signe que cela manque à votre vie en ce moment.

9. Vous vous êtes informés sur le type de chien qui vous intéresse

Votre historique Google est composé de recherches d'images sur les Bergers Australiens et Corgis? Vous connaissez la différence entre un chien terrier ou un chien de chasse? Vous avez déniché LA race qui convient à votre mode de vie? Vous êtes prêts.

10. Vous avez du support pour vous aider parfois

Avoir un chien ne veut pas dire ne plus jamais sortir de chez soi! Il est toutefois important d'avoir un cercle qui peut venir vous dépanner pour une promenade sur l'heure du lunch ou un week-end à l'extérieur de la ville. Sinon, il existe des promeneurs de chiens et une foule d'endroits où les faire garder, mais il faut avoir les sous!

On vous souhaite de trouver votre compagnon poilu: ils sont réellement nos meilleurs amis!