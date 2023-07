10 sacs transparents idéaux pour la saison des festivals

Pour courir tous tes festivals préférés cet été, un seul item devra assurément te suivre partout: un sac transparent. Afin d’y aller avec style, on te présente 10 modèles hyper tendance qui s’envolent comme des petits pains chauds.

Pourquoi les sacs transparents ont-ils autant la cote actuellement? La réponse est toute simple: certains festivals en font une règle d’entrée de base!

Les plus fins renards auront remarqué qu’il s’agissait de l’accessoire de prédilection des influenceurs lors du festival Metro Metro en mai dernier. Cela n’était point une coïncidence, car seuls ces types de sacs pouvaient être autorisés à l’événement.

NAOMI AUGER

Ces sacs transparents à la mode sont pratiques pour les organisateurs, car ceux-ci aperçoivent rapidement les éléments qui les composent. Cela crée ainsi une fouille accélérée et permet de vite entrer sur le site pour faire la fête. On aime ça!

Pour les festivaliers, ces sacs ajoutent une touche «funky» au OOTD. Étant translucides, on peut y voir une petite parcelle de notre personnalité selon ce qu’on amène avec nous.

Facile d’accès et proche du corps, on adore le sac transparent dans tous ses formats: banane, à bandoulière, avec chaînettes... Il confère toujours un look cool à la personne qui le porte!

Pour vivre tes festivals conformément aux règlements, tu n’as plus qu’à te procurer l’un de nos modèles favoris:

1. Sac transparent à bandoulière rose sur Amazon - 16$

VIA AMAZON

2. Sac banane transparent à sangle réglable noire sur Amazon - 18$

VIA AMAZON

3. Sac de taille transparent étanche à courroie rouge sur Amazon - 20$

VIA AMAZON

4. Sac à l'épaule transparent avec pochette intérieure de la collection Barbie chez Aldo - 70$

VIA ALDO

5. Sac transparent en vinyle à bandoulière noire sur Amazon - 26$

VIA AMAZON

6. Sac à main transparent avec chaînette ajustable sur Amazon - 21$ (au lieu de 28$)

VIA AMAZON

7. Sac banane transparent robuste et imperméable à sangle violette chez Walmart - 50$

VIA WALMART

8. Sac à main transparent à détails dorés sur Amazon - 19$

VIA AMAZON

9. Sac à main transparent à chaîne argentée chez Steve Madden - 60$ (au lieu de 68$)

VIA STEVE MADDEN

10. Mini sac à dos transparent holographique brillant chez Aerie - 27$ (au lieu de 45$)

VIA AERIE

Bonne saison des festivals!

