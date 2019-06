Si vous êtes assez courageuses pour écouter des films d'horreur, mais êtes en panne d'inspiration, on a quelques suggestions pour vous.

Recrutez vos amis les plus braves et planifiez-vous une soirée remplie de sauts et de scènes terrifiantes!

Voici nos 10 films d’horreur à voir absolument

1. Us (VF Nous)

Du même réalisateur que Get Out, Us raconte l’histoire d’une famille traquée par leurs doubles, mais version diabolique. Tout aussi bon que son dernier film, Us va plaire aux fans d’horreur.

2. The Perfection

Ce thriller original de Netflix met en vedette un couple de pro du violoncelle qui voit leur relation détruite par la compétition. C’est assez étrange, merci et pour les 18 ans et plus!

3. Don’t Breathe (VF Ne respire pas)

Avec Dylan Minette de 13 Reasons Why, un groupe d’adolescents tente de cambrioler la maison d’un homme aveugle, mais ce dernier a plus d’un tour dans son sac. Vous allez retenir votre souffle, tout comme les personnages!

4. It (VF Ça)

En prévision de It Chapter 2 qui sortira en septembre, voyez (ou revoyez!) l’histoire d’un groupe d’enfants terrorisés par un clown meurtrier. Bill Skarsgard dans le rôle de Pennywise est excellent!

5. Hereditary (VF Héréditaire)

Ce film est considéré comme l’un des meilleurs de 2018 et c’est pour une raison! Il est troublant, terrifiant et très intéressant visuellement. Préparez-vous à faire des sauts, mais aussi à ne pas dormir par la suite.

Si vous aimez ce réalisateur, son nouveau film, Midsommar sortira au cinéma cet été.

6. The Babadook (VF Mister Babadook)

Trop souvent oublié, ce film australien de 2014 est l’un des bons films d’horreur faits dans les dernières années! Une femme perd son mari, puis doit aider son fils qui croit voir un monstre dans leur maison. Frissons garantis.

7. The Witch (VF La Sorcière)

Une famille au 17e siècle est détruite après que l’un des enfants s'est fait enlever. Graduellement, ils réalisent que c’est une entité paranormale qui est responsable et le tout donne un film très troublant.

8. A Quiet Place (VF Un Coin Tranquille)

Probablement le film le plus facile à écouter de la liste, il démontre comment une famille tente de survivre à une invasion d’extra-terrestres qui chassent par le son. Ils doivent donc vivre dans un silence total, même quand ils ont peur!

9. All the Boys Love Mandy Lane

Mandy Lane est la fille dont tous les garçons sont amoureux, mais elle ne s'intéresse à personne. Un petit groupe réussit à la convaincre de passer un week-end avec eux dans un chalet et, graduellement, chacun d’entre eux meurt dans d’étranges circonstances. Attendez de voir qui est le tueur!

10. It Follows (VF Traquée)

Une jeune femme est hantée par des visions étranges après avoir eu son premier rapport sexuel. C’est une métaphore sur autre chose, mais le film est tout de même terrifiant et l’histoire, très bonne!